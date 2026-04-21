Caronte & Tourist: impatto contenuto sui prezzi dalla guerra in Medio Oriente

A oggi, anche a seguito dei recenti rialzi legati alla guerra in Medio Oriente, l’impatto sui prezzi perchi viaggia con Caronte e Tourist è stato contenuto: per un viaggio di andata e ritorno in auto si registra un aumento di circa 1,60 euro. Qualora i prezzi dovessero diminuire l’adeguamento sarà immediato già dal mese successivo. Lo ha reso noto l’ad Lorenzo Matacena nel corso della conferenza stampa in cui è stata presentato il nuovo sito web.

“Diversa è la situazione per i collegamenti con le Isole Minori, dove il Gruppo opera nell’ambito di un servizio pubblico regolato da contratti statali e regionali. In questo caso, l’aumento del costo del combustibile potrebbe riflettersi sulle tariffe applicate alla clientela oppure comportare una riduzione dei servizi. Al momento, siamo in attesa di indicazioni precise”, ha aggiunto l’ad di Caronte & Tourist Isole Minori Vincenzo Franza.

Il contesto degli ultimi anni è stato particolarmente complesso: le tensioni geopolitiche e l’intensificarsi delle politiche ambientali europee – come ETS e Fuel EU Maritime – hanno determinato un significativo incremento dei costi del carburante. Per gestire questa variabile senza trasferirla in modo imprevedibile sui clienti, già dal 2024 il gruppo ha introdotto un meccanismo di adeguamento mensile automatico tramite addizionale carburante: la tariffa resta fissa, mentre l’addizionale riflette fedelmente l’andamento medio del combustibile.

Per quanto riguarda il nuovo sito, che è stato completamente ridisegnato per offrire un’esperienza di navigazione online, semplice, intuitiva e personalizzata, propone oggi un’interfaccia moderna e intuitiva, consente di accedere a tutte le informazioni utili: orari sempre aggiornati, partenze in tempo reale, news, assistenza guidata, FAQ e avvisi. Una sezione dedicata, Orizzonte Ambiente, racconta l’impegno del Gruppo in materia di sostenibilità e il legame con le comunità del territorio.

Un’esperienza ancora più immersiva sarà dedicata ai clienti iscritti al piano fidelity Navigo Per Te che oggi conta oltre 80.000 iscritti, che potranno velocemente riacquistare il proprio biglietto, risalire al proprio saldo miglia e accedere a tutte le informazioni personalizzate. Attivo dal dicembre 2023 il piano fedeltà di C&T è stato pensato per chi utilizza regolarmente il traghettamento nello Stretto, con particolare attenzione ai residenti in Sicilia e nell’area metropolitana dello Stretto e ai nuclei familiari con reddito contenuto.

“Navigo Per Te” infatti prevede, oltre ad un catalogo ove poter riscattare le miglia accumulate, una serie di benefit e bonus “una tantum” (5% di sconto sul web, regalo di compleanno, bonus secondo acquisto, etc…) e l’accesso al network “partner” , anche una scontistica progressiva per viaggiatori frequenti (dal 25% al 48%) articolata su tre livelli: Base, Oro (con accesso diretto per i residenti in Sicilia e nell’area metropolitana dello Stretto) e Platino. Il programma, solo nel 2025, ha generato oltre 1,5 milioni di euro in sconti (pari a 27.648 biglietti gratuiti rilasciati ai pendolari) e più di 79.000 benefit e bonus; nello stesso anno sono stati inoltre rilasciati circa 3.000 biglietti agevolati, per persone e famiglie con ISEE contenuto una formula che consente ogni mese un biglietto andata e ritorno entro 3 giorni con sconto del 59%, pari a poco più di 10 euro a transito.