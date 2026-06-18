Il ministro Mazzi in Sicilia e Mozia va in onda sulla Rai

Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi sarà a Mozia sabato 20 giugno in occasione della terza edizione del Premio Internazionale Mozia che si preannuncia come la più autorevole di sempre e che andrà in onda pure sulla Rai.

A guidare il Comitato Scientifico del Premio è Gianni Letta che oltre a Mazzi è riuscito a portare all’evento anche Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Mariassunta Peci, direttore Generale Affari Europei e Internazionali del Ministero della Cultura (Mic) e membro della Commissione UNESCO; Dario Cartabellotta, dirigente generale della Regione Siciliana e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

La presenza a Mozia di Gianmarco Mazzi è il coronamento di un percorso coerente. Già a febbraio di quest’anno, mentre ricopriva l’incarico di sottosegretario al Ministero della Cultura, attorno a un tavolo operativo a Roma, era stata delineata la strategia per accelerare l’iter per far diventare l’Isola di Mozia e la Laguna dello Stagnone di Marsala Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Del resto, sul tema UNESCO, Mazzi vanta una reputazione di straordinaria operatività. Quando era sottosegretario al Mic è stato l’anima e il promotore di iniziative storiche, come l’iter per far diventare la Cucina Italiana patrimonio dell’umanità e l’iscrizione del Canto Lirico Italiano nel patrimonio immateriale. Proprio di recente, all’Arena di Verona, Mazzi è stato il grande promotore di una memorabile serata televisiva condotta da Milly Carlucci per festeggiare le eccellenze italiane riconosciute dall’UNESCO. Una figura vulcanica, ideale per dare il definitivo slancio internazionale a Mozia.

Ma non solo: gli 11 premiati scelti dal Comitato di Gianni Letta riceveranno la statuetta del Giovinetto in tunica e diventeranno ufficialmente “Ambasciatori di Mozia, delle Saline e della Laguna dello Stagnone” nel mondo.

L’evento, organizzato in sinergia dall’Associazione Strada del Vino Marsala, dal Vomere e dalla Fondazione Whitaker presieduta dal Prof. Paolo Matthiae, sarà trasmesso in seconda serata il 5 luglio alle 23.40 sulla terza rete Rai (e disponibile su RaiPlay), con la Media Partnership del TGR, dopo il grande successo di ascolti registrato nella scorsa edizione.