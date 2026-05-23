Nel Tg del Turismo news da Livorno, Valtellina e Lago di Como

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Tra le Syusy & Patrizio News, c’è “Walden”, una cooperativa di viaggiatori a piedi che organizza trekking in moltissime mete diverse: in Romagna, per esempio, seguendo la Vena del Gesso. Dalla montagna al mare, dalle Langhe all’Alto Molise all’Isola del Giglio…

Il 27 giugno a Livorno si svolge il Palio Marinaro, un evento storico e dal forte valore simbolico, che quest’anno celebra il suo centenario!

Anche la Valtellina in primavera offre moltissimo. Per esempio, la Via dei Terrazzamenti, un tracciato di 70 km che si snoda tra i vigneti eroici fioriti, collegando vari borghi storici e offrendo stupendi scorci sulla valle. Oppure la Via Francisca, che permette di riscoprire l’antico collegamento tra il Lago di Como e la Valchiavenna. O ancora, il Sentiero Valtellina, che segue il corso dell’Adda: un itinerario pianeggiante e accessibile, ideale per famiglie e cicloturisti.

Concludiamo con il suggerimento di un’altra gita, questa volta sulla sponda lecchese del Lago di Como. Una gita in treno, che fa parte dell’offerta di Gite in Treno di Trenord. Una volta a Lecco potete scegliere se proseguire via acqua, con i battelli della navigazione Lago di Como. Oppure proseguire in treno… oppure ancora andare a piedi, lungo il Sentiero del Viandante! La gita tocca borghi ricchi di storia come Abbadia Lariana e Mandello del Lario (dove tra l’altro si trova anche la sede storica della Moto Guzzi). E s’inoltra verso Colico sull’Adda, passando per l’Abbazia di Piona e soprattutto il Castello di Vezio, quello di Teodolinda… e poi…, c’è dell’altro, ve lo racconta Patrizio! Il costo della gita in giornata è di 36 euro. 52 se volete far durare il viaggio due giorni!