Una travel comedy per raccontare la Valle del Belìce

Prosegue a Partanna il viaggio di “Si dice Belìce – Futtitinni”, la travel comedy prodotta da Uni.ca s.r.l. e G.a.l. Valle del Belìce, che racconta in modo innovativo, ironico e leggero il Belìce contemporaneo.

La serie, appositamente ideata per il web nell’ambito di un progetto promozionale turistico del Gal, ha esordito l’1 settembre con il primo video-episodio dedicato al comune di Montevago per poi fare tappa al Palazzo del Gattopardo di Santa Margherita di Belìce e giungere a Partanna, nota per il Castello Grifeo, per la cipolla autoctona a cui ogni anno è dedicato un importante evento gastronomico e per suggestivi percorsi paesaggistici.

Nell’episodio, intitolato “Il mal di testa”, i protagonisti della travel comedy, Antonio Pandolfo e Alessandro Gandolfo, nelle vesti il primo di un simpatico ed ironico siciliano e l’altro di un milanese in vacanza un po’ impacciato, si danno appuntamento al Castello Grifeo per una visita culturale all’area museale, che disvelerà reperti archeologici e tesori inaspettati risalenti all’età del Bronzo, e per un aperitivo a base di uno speciale sushi “alla belicina”.

Anche in questo caso l’obiettivo del Gal Valle del Belìce e della produzione è quello di raccontare il territorio per quello che è veramente: se da un lato si scherza su una viabilità non proprio ottimale, dall’altro ci si consola con la bellezza del paesaggio, con la cultura e con il cibo che delizia e inebria facendo passare in secondo piano qualche fatica in più costata al “milanese in vacanza” per arrivare a destinazione… E così tra le mura del castello medioevale simbolo della città, Pandolfo mostra al suo amico turista che Partanna è un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia grazie al suo Parco Preistorico e al Museo Civico, che la sua posizione nella Valle del Belice la rende ideale per chi cerca un turismo naturalistico autentico e lento.

Ma il tour della Valle del Belìce, che a Partanna ha il suo epilogo con l’aperitivo nostrano, non finisce qui. Il Belìce è infatti tanto altro: un luogo dove la natura conserva spazi di incontaminata bellezza come quelli in cui i due insoliti amici si imbatteranno nell’ultimo episodio ambientato alla Riserva Naturale foce del fiume Belice dal titolo “Il treno” (online lunedì 22 settembre).

PRIMO EPISODIO https://galvalledelbelice.it/news/si-dice-belice-futtitinni/

SECONDO EPISODIO https://youtu.be/xY3SVpI1WbE?feature=shared

TERZO EPISODIO https://www.youtube.com/watch?v=aAJb0w_TnEw