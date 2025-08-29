Firenze, incendio in B&B: turisti si calano con lenzuola

Tanta paura nella notte in borgo San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Firenze, dove è divampato un ampio incendio in un condominio che ha coinvolto due ristoranti e una serie di appartamenti adibiti a B&B con alcuni ospiti che per fuggire al fumo e alla fiamme che stavano entrando nelle loro stanze si sono calati in una corte interna utilizzando delle lenzuola legate. In totale undici persone sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Tra loro anche tre bambini: trasportati all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer sono stati subito dimessi.

Poco dopo la mezzanotte dal Borgo che collega le centralissime piazza San Lorenzo e piazza Duomo una nuvola densa di fumo nero si è alzata sulla facciata della storica basilica di San Lorenzo, visibile a distanza. Complesse per i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento del rogo a causa della natura della palazzina interessata, un edificio storico che si articola su diversi livelli e con molti disimpegni, che ospita al piano terra due ristoranti e dal primo piano fino all’ultimo appartamenti adibiti all’ospitalità turistica.

L’incendio ha coinvolto prima la cucina di un ristorante, poi le fiamme hanno raggiunto il locale confinante e successivamente gli appartamenti posti al piano superiore.

Sul posto sono state inviate due squadre, un’autoscala, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Hanno lavorato tutta la notte per avere la meglio sul rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni si sono concluse soltanto questa mattina con il raffreddamento dei locali dei due ristoranti e con l’intervento del personale Nbcr dei vigili del fuoco per la verifica dei travetti in legno che sostengono il solaio tra il piano terra e il primo piano. Effettuata anche una verifica di tutte le canne fumarie dei due ristoranti che dal piano terreno salgono fin sulla copertura dell’edificio. Al termine delle operazioni i due locali e le strutture ricettive sono state dichiarate inagibili. Molti i danni alla struttura.

Al loro arrivo i vigili del fuoco sono entrati nel condominio e hanno evacuato tutti i presenti dall’edificio, poi hanno recuperato anche due persone che, impaurite, si erano calate dal primo piano legando alcune lenzuola per raggiungere un’altra corte interna che dà verso la vicina basilica. La Protezione civile comunale è stata allertata e ha seguito le operazioni dalla centrale operativa.