A Pisa arrivano i cartelli turistici interattivi

Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall’Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio cittadino. L’impegno dell’ateneo, è spiegato in una nota, “si muove su due fronti strettamente collegati: da un lato la realizzazione dell’infrastruttura digitale che accompagna la nuova segnaletica turistica del Comune di Pisa, dall’altro la partecipazione al protocollo d’intesa Pisa 365, la rete istituzionale che punta a coordinare e valorizzare l’offerta culturale cittadina tutto l’anno”.

Proprio in queste settimane è in corso l’installazione di 125 nuovi cartelli turistici, 29 frecce direzionali e 10 mappe con QR code di approfondimento. Per Antonio Cisternino, direttore del Sistema informatico di ateneo, “il sistema consente di associare ai Qr code contenuti aggiornabili nel tempo, rendendoli fruibili nel rispetto della privacy, senza raccogliere dati personali: ciò permette di superare una cartellonistica statica e pone Pisa all’avanguardia grazie alla possibilità di analizzare, sempre in modo anonimo, la distribuzione e gli spostamenti dei visitatori sul territorio”.

“Con il nostro contributo – aggiunge Marco Macchia, delegato del rettore per i Rapporti con il territorio – la promozione del territorio può contare su una piattaforma digitale unitaria, capace di supportare politiche culturali e turistiche fondate sul coordinamento, sull’aggiornamento continuo e sull’integrazione tra spazio urbano e informazione”. Infine, l’assessore al turismo del Comune, Paolo Pesciatini, osserva che “rispetto alla vecchia cartellonistica, abbiamo sviluppato un sistema di segnaletica interattiva, innovativa, accessibile e inclusiva che consente a chiunque di vivere un’esperienza interessante e arricchente”.