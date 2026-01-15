Mezzi pubblici gratis in Trentino durante le Olimpiadi

I mezzi di trasporto pubblico in Trentino saranno gratuiti durante le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Lo ha deciso la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Mattia Gottardi. Spostamenti gratis su bus e treni dal 23 gennaio 2026 al 18 marzo 2026 per i volontari, che potranno salire e scendere liberamente dalle stazioni ferroviarie di Borghetto, Avio, Ala, Serravalle all’Adige, Mori, Rovereto, Calliano, Trento, Lavis, Mezzocorona, Ora. Non è invece ammessa la salita e discesa presso le stazioni di Egna, Magrè Cortaccia e Salorno di competenza tariffaria della Provincia di Bolzano, mentre è ammesso l’utilizzo della linea Ora-Cavalese della Provincia di Bolzano.

Agli spettatori, invece, per godere gratuitamente dei servizi extraurbani di linea di Trentino trasporti dal 7 al 22 febbraio 2026 e dal 7 al 15 marzo 2026, basterà mostrare un biglietto valido per una gara della giornata in cui viene effettuato lo spostamento, che varrà come titolo di viaggio integrato, assieme ad un documento di identità valido.

Per tutto il resto dell’utenza, quindi lavoratori e cittadini – annuncia una nota della Provincia – è prevista la libera circolazione gratuita, con libero accesso sui mezzi, sulle linee extraurbane delle valli di Fiemme e Fassa; sulla linea B104 esclusivamente per i servizi su gomma gestiti da Trentino trasporti Spa che collega Trento a Cavalese e Penia; sulle linee B102 e B103 che collegano Trento alla Val di Fiemme passando per la Val di Cembra.

Nello specifico le linee interessate sono le seguenti B101, B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 e B123 (limitato a Passo San Pellegrino), oltre ai servizi di rinforzo delle linee ordinare previsti per gli eventi olimpici e paralimpici. Le misure per questa categoria di utenti saranno attive dal 5 febbraio 2026 al 17 marzo 2026. Saranno inoltre estese le agevolazioni previste dalle condizioni di viaggio di Trenitalia per i possessori della Disability card sui servizi extraurbani su gomma e ferro di Trentino trasporti e sui servizi ferroviari di Trenitalia di competenza (linea del Brennero e linea della Valsugana), dal 5 febbraio 2026 al 17 marzo 2026.