Annunciate le date di Eurochocolate 2026

Durante Eurochocolate molti visitatori sono stati omaggiati con un lollipop a forma di stella da parte di un fata: la cake designer Anastasia Cherednychenko, conosciuta sui social per il suo giovane brand ‘torta mi via’. Durante la conferenza stampa di presentazione del claim 2026, presso il LAB – Luisa Annibale Base, Anastasia si è di nuovo presentata nelle vesti di Fata incantando i presenti con le sue dolci creazioni.

“Con il claim Fate Dolci – dicea Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate – abbiamo di nuovo giocato con le parole, con l’obiettivo di invitare il pubblico a essere protagonista attivo in quello che sarà l’ambiente fatato della kermesse. Non solo assaggiando e acquistando cioccolato, ma soprattutto creando insieme a noi dolci al cioccolato. La nostra azione si estende così al comparto pasticceria dove quest’anno è stato protagonista assoluto il Colpo di Fulmine”.

Ad accompagnare il claim 2026 di Eurochocolate anche la nuova linea di prodotti firmata Costruttori di Dolcezze che porterà lo stesso nome: Fate Dolci.

“Ad oggi – dice Manuela Onida Executive Manager di Costruttori di Dolcezze – abbiamo già messo a punto le prime tre ricette, attraverso altrettante bottiglie in vetro contenenti le materie prime base utili alla preparazione di Plum Cake, Muffin e Cookies. La linea prevederà anche preparati senza glutine e vegani”.

Alcuni presenti si sono cimentati in un mini corso di pasticceria al cioccolato. Ad assistere Anastasia durante la conferenza stampa, anche un’altra Fata interpretata da una componente del team di Città del Cioccolato: Nourelhouda Fares.

“Ho accettato molto volentieri – dice Anastasia Cherednychenko – l’invito di Eurochocolate a interpretare questo ruolo insolito e l’entusiasmo con il quale sono stata accolta durante la mia breve e sorprendente apparizione a Eurochocolate mi ha colpito davvero tanto”.

Annunciate le date della prossima edizione di Eurochocolate: 13 – 22 Novembre 2026