Adava festeggia i 50 anni di attività

L’Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta (Adava) compie 50 anni di attività. Nata l’8 gennaio 1976, rappresenta oggi circa 900 imprese del comparto turistico-ricettivo regionale e costituisce il principale organismo di rappresentanza dell’ospitalità valdostana. Fin dalla sua costituzione, l’Associazione aderisce a Federalberghi.

“Cinquant’anni rappresentano un traguardo importante – sottolinea il presidente di Adava, Luigi Fosson – non soltanto per la nostra associazione, ma per l’intero sistema turistico regionale. Celebriamo il lavoro svolto da generazioni di imprenditori e operatori che hanno contribuito a costruire l’immagine e il successo della Valle d’Aosta come destinazione turistica di eccellenza”.

I festeggiamenti della ricorrenza sono previsti giovedì 18 giugno con un evento speciale alla Stella di Pila. “L’iniziativa, riservata agli invitati, sarà concepita non tanto come una celebrazione formale – si legge in una nota – quanto come un momento di incontro, condivisione e ringraziamento rivolto a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita dell’associazione e allo sviluppo del turismo in Valle d’Aosta”.