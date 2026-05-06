Morto Attilio Neyroz, fondatore Hotel Hermitage di Cervinia
06 Maggio 2026, 11:45
E’ morto a 92 anni Attilio Neyroz, storico albergatore valdostano. Lo annunciano i figli Corrado e Elena. Nel 1975 con sua moglie, Silvia “Cicci” Feroli (scomparsa nel 2022), fondò l’Hotel Hermitage Relais & Châteaux di Cervinia, diventato un’emblema a livello internazionale dell’hôtellerie di lusso. I funerali si svolgeranno giovedì 7 maggio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Cervinia.
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