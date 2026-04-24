Faloria chiude stagione: piste perfette, competizioni e nuovi format

Si avvia alla conclusione una stagione lunga e ricca per il comprensorio del Faloria, che ha garantito agli appassionati della neve ben 150 giorni di sciabilità, dal 5 dicembre fino al prossimo 3 maggio, con piste sempre preparate e un calendario arricchito da importanti novità.

Tra queste, spicca la nuova proposta nata dalla collaborazione con il Super G Mountain Club, che ha riportato nuova energia al rifugio Faloria, a quota 2.123 metri, nei pressi della stazione a monte della funivia. Un progetto che ha trasformato la permanenza in quota in una vera esperienza di convivialità e intrattenimento: dalla musica agli esclusivi après-ski, fino a una proposta enogastronomica rinnovata e di alto livello con Il Meraviglioso – Italian Singing Restaurant, capace di coniugare ristorazione e lifestyle in un format originale e coinvolgente.

“È stata una stagione complessa – commenta il Direttore Generale di Faloria Cristallo Spa, Renzo Minella – anche a causa delle limitazioni legate ai lavori per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Tuttavia, questo contesto ha offerto a Cortina una straordinaria visibilità internazionale, valorizzata ulteriormente dalle splendide nevicate che hanno esaltato il paesaggio. In questo scenario, l’apertura del Super-G si è rivelata una scelta vincente: un progetto apprezzato da un pubblico trasversale, capace di unire il divertimento dell’après-ski a un’esperienza gastronomica di qualità, completando al meglio la giornata sulla neve”.

Nonostante precipitazioni non sempre abbondanti, il comprensorio ha mantenuto per tutta la stagione condizioni di sciabilità eccellenti, ospitando anche appuntamenti sportivi di rilievo internazionale, come le gare di Coppa del Mondo di snowboard nella seconda settimana di dicembre.

Gran finale anche per l’offerta di intrattenimento in quota: durante l’ultimo weekend di apertura, Il Meraviglioso accompagnerà il pubblico con musica e atmosfera festosa, tra dj set e après-ski sulla terrazza, per salutare la stagione in un clima di energia e condivisione.