Parte primo volo dimostrativo tra Fano e Roma Urbe

E’ partito il primo volo, per ora dimostrativo, che collega Fano all’aeroporto di Roma Urbe. E’ uno degli esempi del nuovo modello di mobilità a corto raggio, la Regional Air Mobility (RAM) italiana, che integra i territori con gli altri sistemi di trasporto, “creando una rete flessibile, intelligente e capillare a livello nazionale, con vettori pet friendly”, spiega l’Enac, che ha fatto volare un King Air B200 da 9 posti per collegare il versante adriatico a quello tirrenico.

“La mobilità aerea regionale rappresenta la nuova frontiera del trasporto aereo da e per gli aeroporti territoriali, in cui non ci sarà più solo business aviation e scuole di volo, ma anche servizi accessibili a un pubblico più ampio grazie a costi di esercizio contenuti, resi possibili dall’innovazione tecnologica degli aeromobili di nuova generazione e da un modello di business innovativo introdotto da Enac”, ha detto il dg Alexander D’Orsogna.

L’idea è creare collegamenti efficienti “soprattutto nei tratti trasversali dell’Italia, consentendo di collegare in meno di 50 minuti l’aeroporto di Fano all’aeroporto di Roma Urbe, invece delle quasi 4 ore”, fa sapere l’Enac che considera quello di oggi “il primo passo verso una rete nazionale capillare a corto raggio”, visto che Enac Servizi gestisce 21 aeroporti in punti strategici della penisola ed un eliporto sull’isola di Capri. “Enac ha messo in piedi un cospicuo programma di investimenti per rendere gli scali appetibili e resilienti” ha detto il presidente Enac Pierluigi Di Palma, secondo cui “grazie a questo nuovo paradigma sarà possibile immaginare scenari di intermodalità aria/aria per raggiungere destinazioni talvolta lontane dai classici circuiti di massa ed in modo diverso”.