STAI2, l’app per esplorare la provincia di Sondrio senza barriere

A Sondrio è stata presentata STAI2, la nuova applicazione gratuita sviluppata da Tim Enterprise per accompagnare i viaggiatori con disabilità alla scoperta della Valtellina e della Valchiavenna. L’iniziativa rientra nel progetto STAI (Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo), promosso da Regione Lombardia con il contributo del Ministero per le Disabilità e guidato dalla Provincia di Pavia come capofila in sinergia con la Provincia di Sondrio e oltre 60 partner.

Disponibile dall’autunno, l’app fornirà mappe interattive e informazioni dettagliate sulla fruibilità di attrattori iconici, come il Trenino Rosso del Bernina, il Lago Palù, le Miniere della Bagnada e i Laghi di Cancano, consentendo di programmare il soggiorno in piena autonomia tra la Valmalenco, Bormio, la Val Masino e la Val Tartano.

“Regione Lombardia continua a investire in un modello di turismo sempre più accessibile con 6,1 milioni di euro per 20 azioni concrete. L’accessibilità non è un elemento aggiuntivo, ma un valore che migliora la qualità dell’offerta e rende i nostri territori più accoglienti e inclusivi”, ha detto Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

“Strumenti innovativi come l’app STAI2 rappresentano un passo concreto verso un turismo inclusivo. Ampliare la platea di chi può scoprire le bellezze della Valtellina significa rendere i nostri luoghi più accoglienti e competitivi”, ha aggiunto Massimo Sertori, Assessore regionale agli Enti Locali e Montagna.

“L’accessibilità rappresenta una condizione essenziale per lo sviluppo turistico del territorio. Investire in mobilità e servizi inclusivi migliora l’esperienza dei visitatori e la qualità della vita locale”, ha sottolineato Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio.

“Siamo orgogliosi di guidare un progetto che unisce due territori agli antipodi della Lombardia nella convinzione che l’accessibilità non sia una questione di morfologia dei luoghi, ma di metodo. STAI2 permette al visitatore di sapere prima e con precisione cosa potrà fare”, ha concluso Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia.