A Siracusa ombrelloni gratis per turisti con disabilità

Anche quest’anno il Comune di Siracusa propone il progetto “Siracusa Mare per Tutti”, tra il 1° luglio e il 30 settembre in collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari del territorio, con l’obiettivo di promuovere un’offerta turistica inclusiva e di qualità.

Il progetto offre gratuitamente una postazione da spiaggia (ombrellone + 2 lettini, + eventuale aggiunta di 1 sedia per particolari esigenze) alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, a turisti o residenti nei seguenti stabilimenti: Lido Kukua Fontane Bianche; Lido Sayonara Fontane Bianche; Lido Arenella; 4 Lido Finanza Contrada Isola; Lido Varco 23 Plemmirio (Solo solarium – no spiaggia).

Possono accedere al servizio le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992 o di normativa internazionale equivalente, siano essi turisti o cittadini residenti. La prenotazione può essere effettuata direttamente dall’interessato oppure dal tutore legale.

Come prenotare

Inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero: 337 1333959 indicando:

1 Dati anagrafici: Nome e Cognome della persona con disabilità

2 Documentazione: Certificazione L. 104/92, copia Codice Fiscale e documento d’identità in corso

di validità (da allegare)

3 Residenza: Comune di residenza

4 Tipo di disabilità: Motoria / Psichica / Sensoriale

5 Lido preferito: Indicare lo stabilimento

6 Data richiesta: Giorno/i per cui si richiede la postazione

7 Recapito telefonico: Numero al quale inviare la conferma e le comunicazioni

8 Accompagnatore/i: Nome e Cognome (massimo 2 accompagnatori)

9 Note aggiuntive: Es. orario di ingresso/uscita o altre esigenze da comunicare al lido

La prenotazione va inviata almeno 48 ore prima della data prescelta e si possono prenotare al massimo 2 giorni consecutivi per volta. Terminati i 2 giorni, è possibile prenotare altri 2 giorni presso un lido diverso.

Riceverai un messaggio con il codice di accesso da mostrare all’ingresso del lido.

Se non si utilizza il servizio o si prevede un ingresso dopo le 11, è obbligatorio inviare un messaggio WhatsApp al 337.1333959.