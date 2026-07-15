Marche Active Tourism, l’app per prenotare esperienze ed escursioni

È ufficialmente disponibile sugli store digitali l’app di Marche Active Tourism, la nuova applicazione mobile pensata per valorizzare il turismo attivo nelle Marche e mettere in rete viaggiatori, operatori locali,borghi, aree naturalistiche ed esperienze del territorio.

Lo strumento, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, nasce con l’obiettivo di semplificare l’organizzazione delle attività turistiche e rendere più accessibile l’offerta regionale, dalle escursioni a piedi e in bicicletta alle visite guidate nei borghi, fino alle esperienze enogastronomiche e ai viaggi organizzati.

L’applicazione si propone non solo come vetrina digitale, ma come vero e proprio strumento operativo per turisti e operatori. Gli utenti possono consultare il catalogo delle proposte in programma, prenotare le attività, effettuare pagamenti online in sicurezza e gestire in tempo reale eventuali modifiche o cancellazioni. Sono previste anche notifiche push per ricevere aggiornamenti su conferme, variazioni di orario o annullamenti legati, ad esempio, alle condizioni meteo.

Tra le funzioni integrate anche il car pooling, pensato per favorire la condivisione dell’auto tra i partecipanti fino al punto di ritrovo delle attività, incentivando socialità e forme di turismo più sostenibili. L’app offre inoltre un canale diretto per promozioni, iniziative territoriali ed eventi gratuiti.

Il progetto rappresenta anche un’opportunità per la rete di guide, strutture ricettive, produttori locali e operatori economici che collaborano con Marche Active Tourism. La centralizzazione dell’offerta e la digitalizzazione dei flussi puntano a favorire una distribuzione più omogenea dei visitatori sul territorio, sostenendo la destagionalizzazione e la valorizzazione delle mete meno note dell’entroterra e della costa marchigiana.

Con il lancio dell’app, il turismo nelle Marche compie così un nuovo passo verso l’innovazione digitale, offrendo a turisti e operatori uno strumento pensato per connettere esperienze, territori e servizi in modo semplice e immediato.