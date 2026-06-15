Molise al top nel ‘sentiment index digitale’

Il Molise è al primo posto assoluto in Italia per livello di gradimento dei viaggiatori. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero del Turismo, relativi al mese di marzo 2026. La regione ha registrato l’89,97% nel ‘sentiment index’ digitale, l’indice, che misura la percezione, la soddisfazione e la reputazione online espresse dai visitatori attraverso l’analisi delle tracce digitali quali recensioni, social media e piattaforme specializzate. Per la regione, dunque, una traiettoria di crescita. Il dato di marzo un è isolato ma indica un trend di crescita.

“A novembre 2025 – fa sapere il consigliere regionale con delega al turismo Fabio Cofelice – il Molise fa il suo ingresso tra le prime quattro regioni d’Italia con un solido indice di 88,6/100, segnalandosi come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama nazionale. A febbraio 2026, la tendenza positiva si rafforza. La regione incrementa ulteriormente il proprio indice, portandosi a 89,4% e accorciando le distanze mentre a marzo scorso il Molise compie il sorpasso decisivo, attestandosi a 89,97% e laureandosi formalmente campione d’Italia per ‘sentiment turistico’.

Il Molise si impone come modello virtuoso grazie alla qualità della sua offerta ricettiva, all’autenticità del territorio e alla percezione di un’accoglienza genuina e sicura, fattori oggi determinanti nelle recensioni e nelle conversazioni dei turisti sui canali digitali – continua Cofelice – Assieme agli operatori turistici, alle amministrazioni locali, alle associazioni e alle comunità territoriali, abbiamo intrapreso un percorso specifico per costruire un’identità turistica forte, autentica e credibile”.