Confindustria: da Intesa Sanpaolo 10 mld alle imprese alberghiere

Pioggia di soldi per gli alberghi associati a Confindustria Alberghi, Federturismo e Federterme. La presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri e il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese hanno presentato a Vicenza le iniziative dedicate al settore alberghiero. SI tratta di 10 miliardi di euro nell’ambito dell’accordo nazionale da 200 miliardi, sottoscritto a inizio 2025.

Le azioni previste per la crescita e la competitività delle imprese del settore turistico riguardano, sia attraverso soluzioni finanziarie che servizi dedicati:

– la riqualificazione e l’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive

– gli investimenti in prodotti, servizi, tecnologie e infrastrutture che accelerino i processi di transizione sostenibile, con particolare attenzione all’economia circolare e ad un bilanciamento energetico ottimale tra fonti energetiche sostenibili

– il supporto alla digitalizzazione delle imprese ed alla formazione del personale come elemento qualificante per la crescita

– iniziative a sostegno delle aggregazioni nel settore turistico ricettivo ed alla crescita anche attraverso la finanza straordinaria

– il sostegno allo sviluppo di nuove soluzioni di staff housing, per facilitare la mobilità e l’attrazione dei lavoratori

– servizi di noleggio per i beni strumentali, per ottimizzarne l’efficienza energetica e il ciclo di vita