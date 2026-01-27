Ita Airways prepara l’ingresso in Star Alliance, anche con un aereo speciale

Tra marzo e aprile, in concomitanza con l’avvio della Summer, Ita Airwyas dovrebbe entrare a far parte di Star Alliance, il più grande raggruppamento di compagnie a livello mondiale. L’anticipazione, data dal Corriere della Sera, include anche la possibilità che la compagnia italiana faccia decollare un velivolo con la livrea speciale di Star Alliance – fusoliera bianca e coda nera con il logo dell’alleanza -.

L’ingresso di Ita in Star Alliance, annunciato nell’aprile 2025, segue il via libera del board dell’alleanza, che aveva indicato il primo trimestre del 2026 come periodo per l’adesione ufficiale. Il passaggio rappresenta anche una conseguenza diretta dell’investimento di Lufthansa nel vettore italiano, perfezionato il 17 gennaio dello scorso anno: il gruppo tedesco detiene oggi il 41% del capitale e si prepara a salire al 90% all’inizio del 2027.

Tra i membri di Star Alliance ci sono le compagnie del gruppo Lufthansa (Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines), Air Canada, United Airlines, Singapore Airlines, Air China, All Nippon Airways, Avianca, Ethiopian Airlines, Eva Air, Tap Air Portugal, Turkish Airlines. È la più grande delle tre grandi alleanze globali: nel primo semestre dell’anno, secondo i dati della società specializzata Cirium, detiene il 18% dei posti offerti a livello mondiale.

Seguono SkyTeam, l’alleanza cui apparteneva Alitalia, guidata da Delta Air Lines e Air France-Klm, con circa il 13%, e oneworld (American Airlines, British Airways, Iberia, Qantas) con il 12% della quota di mercato.