Costa Crociere lancia ‘Direzione Wonder’, 11 tappe in tutta Italia

Costa Crociere annuncia il calendario degli eventi dell’autunno denominati ‘Direzione Wonder’: 11 appuntamenti esclusivi pensati per rafforzare la relazione con il trade. Fino al 7 ottobre 2025, gli incontri attraversano l’Italia da nord a sud, con tappe a Milano, Bergamo, Padova, Napoli, Brescia, Bologna, Torino, Roma, Bari, Catania e Cagliari.

Gli incontri di quest’anno nascono con un format completamente rinnovato, che racconta, attraverso un’esperienza immersiva e sensoriale, in che modo Costa abbia rivoluzionato il concetto di vacanza con la proposta delle Sea&Land Destinations ed Experiences. Il concept ‘Direzione Wonder’ infatti, mette al centro la meraviglia, lo stupore e l’emozione, proponendo un percorso che accompagna gli ospiti dall’accoglienza fino al momento conviviale finale.

Lo sviluppo dell’evento segue un percorso pensato per coinvolgere i partecipanti fin dal primo momento. All’ingresso gli Agenti ricevono un dono simbolico, una bussola personalizzata che rappresenta la guida verso un viaggio unico e indimenticabile, mentre una mappa interattiva prende vita mostrando le Sea & Land Destinations che solo Costa riesce ad offrire. L’opening conduce gli invitati in un’esperienza intima e suggestiva e grazie ad uno storytelling potente e innovativo l’agente è accompagnato verso la “Meraviglia”. La serata prosegue con la presentazione degli Area Manager, che approfondiscono i temi legati alle Sea & Land Destinations ed Experiences, all’offerta pensata per soddisfare ogni tipologia di esigenza, alla flotta completamente rinnovata e ai numerosi nuovi strumenti commerciali a supporto delle vendite.

La parte finale è dedicata a un momento di condivisione e convivialità, con un’apericena arricchito da un DJ set ispirato alle destinazioni Costa, pensato per lasciare un’impronta emotiva forte e duratura. Ogni evento è riservato a un massimo di cento partecipanti, per garantire un’atmosfera esclusiva e favorire l’interazione diretta tra gli ospiti.

Con ‘Direzione Wonder’, Costa Crociere conferma la sua missione di ‘Wonder Makers’, ovvero creatori di meraviglia, capaci di trasformare ogni incontro in un’occasione di scoperta, ispirazione e connessione. Un racconto autentico al Trade di ciò che ogni Ospite può vivere a bordo delle navi Costa e nelle destinazioni del mondo.

“Questi appuntamenti sul territorio rappresentano la migliore espressione della stretta collaborazione con gli Agenti di Viaggio nostri Partner, che da sempre accompagna le strategie della nostra Compagnia – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni – Sono occasioni preziose per trasferire al meglio le unicità del nostro prodotto, utilizzando nuove modalità di comunicazione e ingaggio e per rafforzare la vicinanza alla rete distributiva anche attraverso esperienze immersive e coinvolgenti, con l’obiettivo di condividere ancora una volta la direzione chiara che ci porterà a creare ancora più valore”.