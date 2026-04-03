Da Federturismo a Fiavet auguri di buon lavoro a Mazzi

Il mondo del turismo, insieme a quello politico, formula i migliori auguri di buon lavoro al neo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per l’importante incarico che è chiamato a svolgere in una fase cruciale per il settore.

“Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo ministro del Turismo. La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra nazione”, commenta sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il giuramento di Mazzi al Colle.

“Le mie più vive congratulazioni al nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, con cui sono certa che Enit potrà proseguire l’ottimo lavoro avviato insieme al precedente ministro Daniela Santanchè, che ringraziamo per l’impostazione e la visione strategica fornita al settore”, commenta l’amministratore delegato di Enit Spa Ivana Jelinic.

“Siamo certi che, nel suo nuovo incarico, Mazzi saprà affrontare con attenzione e determinazione le sfide che attendono il comparto, valorizzando il contributo delle imprese e rafforzando il dialogo con le rappresentanze del settore – dice la presidente di Federturismo Confindustria -. Federturismo assicura fin da subito la massima disponibilità a collaborare in modo costruttivo con il ministero, affinché si possano consolidare i risultati raggiunti e avviare nuove azioni a sostegno degli investimenti, della qualità dell’offerta, della sostenibilità, della digitalizzazione e della formazione, elementi indispensabili per rendere il turismo italiano sempre più forte e competitivo a livello internazionale”, conclude Lalli.

Anche Gian Mario Pileri, presidente di Fiavet Confcommercio, rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a Gianmarco Mazzi: “in questo momento di particolare delicatezza per lo scenario internazionale, confido fermamente che possa proseguire con determinazione il tavolo già aperto con il Ministero riguardo alla crisi in atto per la Guerra nel Golfo. È fondamentale monitorare gli impatti sui flussi turistici e definire misure di sostegno concrete per le agenzie di viaggi e i tour operator, che si trovano a gestire una congiuntura complessa”. Fiavet ribadisce la propria disponibilità per un confronto costruttivo che metta al centro la resilienza delle imprese turistiche.

“Al nuovo Ministro va il nostro augurio di buon lavoro, nella certezza che saprà guidare il settore con competenza, responsabilità e ascolto delle istanze imprenditoriali, in una fase di forte complessità per il turismo internazionale che richiede risposte tempestive ed efficaci”, osserva Manfred Pinzger, vice presidente di Confcommercio e presidente di Confturismo.

“Al nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi rivolgo, a nome di Assoturismo Confesercenti, le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per l’incarico assunto. Si tratta di una responsabilità particolarmente delicata, in una fase complessa per il settore, segnata dalle tensioni energetiche e dalle incertezze legate al conflitto, che iniziano a pesare sulla domanda turistica, sui costi delle imprese e sul clima di fiducia”, dichiara Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.

“Auguri di buon lavoro a Gianmarco Mazzi per l’inizio del suo incarico alla guida del turismo. Il settore del turismo organizzato sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata da forti incertezze internazionali e da difficoltà operative che impattano direttamente sulle nostre imprese: proprio per questo sarà fondamentale avviare da subito un confronto concreto con gli operatori per comprendere a fondo le dinamiche del comparto e individuare le priorità su cui intervenire”, scrive sui social FTO Federazione turismo organizzato di Confcommercio. “Ci auguriamo che questo nuovo incarico possa tradursi rapidamente in azioni efficaci a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator e di tutta la filiera. Il turismo organizzato rappresenta un valore strategico per il Paese. Oggi più che mai – conclude Fto – ha bisogno di attenzione stabilità e scelte chiare”.

Il presidente di Faita Federcamping e vicepresidente di Confturismo-Confcommercio, Alberto Granzotto, rivolge un “caloroso benvenuto al nuovo ministro del Turismo”, evidenziando “la necessità di continuare nel lavoro di squadra con il sistema delle imprese turistiche open air, che stanno vivendo una profonda evoluzione in tutto il territorio nazionale”.

“Sinceri auguri di buon lavoro al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Il turismo rappresenta, oggi, una leva fondamentale di crescita per il Paese che va governata e gestita, resa sostenibile e creatrice di valore economico e sociale per i territori. Il termalismo italiano rappresenta un patrimonio estremamente importante in questa chiave, integrando salute, prevenzione e qualità esperienza del soggiorno e dei territori, in risposta ad una domanda internazionale sempre più orientata al benessere e alle esperienze di qualità”, si legge in una nota Federterme Confindustria.

“Buon lavoro al ministro Mazzi” anche dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Sono certo – prosegue – che il neoministro saprà mettere a frutto la grande esperienza maturata nell’organizzazione di eventi nazionali e internazionali, contribuendo a rafforzare e valorizzare ulteriormente il turismo italiano e i territori. La Lombardia – sottolinea Fontana – è pronta a fare la propria parte, forte di un modello che ha già dimostrato la propria efficacia anche su scala internazionale, come conferma anche il successo delle Olimpiadi Invernali appena concluse”.

“Al veronese Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo, rivolgo i miei più cordiali auguri di buon lavoro, a nome mio e di tutto il Veneto, per questo prestigioso incarico. La scelta di un veneto di comprovata esperienza e competenza rappresenta un segnale forte e un valore aggiunto per un territorio che da anni detiene il primato di prima regione turistica d’Italia, con oltre 74 milioni di presenze”, aggiunge il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani.

Auguro buon lavoro al ministro Mazzi – dice la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Ci siamo interfacciati tanto, con momenti di dibattito anche accesi”, in relazione alla questione del declassamento del Teatro della Toscana, “ma anche con momenti dove abbiamo condiviso tante tante cose. Il mio auspicio – continua Funaro – è che ci possa essere un dialogo franco anche con il ministro del Turismo e, soprattutto, riavviare quel confronto che è fondamentale per avere delle regole per un turismo sostenibile nel nostro Paese, che per noi sono la priorità”.