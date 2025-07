Le vacanze estive si scelgono su TikTok: le mete consigliate

Video brevi, immagini suggestive e consigli autentici di chi ha già visitato il posto: è così che sempre più persone scoprono le destinazioni italiane perfette per le vacanze. Secondo i dati TikTok, il 77% degli utenti ammette il ruolo chiave della piattaforma nella scoperta di una meta turistica o come fonte d’ispirazione, il 62% considera i contenuti dei travel creator autentici e affidabili e uno su due ha acquistato un viaggio/soggiorno dopo aver visto un contenuto sulla piattaforma.

Un’onda digitale che trova conferma nei numeri reali: questa estate sono attesi oltre 27 milioni di turisti negli aeroporti italiani, di cui quasi 19 milioni provenienti dall’estero. Le richieste verso l’Italia segnano una crescita del 18% rispetto al 2024, con 10,6 milioni di arrivi internazionali già prenotati e un giro d’affari che supera i 10 miliardi di euro.

Forte di una presenza capillare sul territorio italiano e di un costante impegno nel sostenere attività locali, esercenti e operatori del turismo con strumenti di pagamento semplici, innovativi e accessibili, SumUp ha monitorato i contenuti travel dedicati a località italiane più rilevanti per visualizzazioni ed engagement, individuando le destinazioni più consigliate da travel creator e turisti su TikTok.

“TikTok è diventato un osservatorio privilegiato per cogliere in tempo reale le nuove tendenze legate al turismo e al consumo esperienziale. Per gli esercenti, rappresenta un’opportunità concreta per intercettare nuovi flussi turistici nel territorio in cui operano, format innovativi e abitudini d’acquisto sempre più digitali – commenta Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp – Monitorare ciò che diventa virale consente non solo di restare competitivi, ma anche di anticipare le esigenze di una clientela giovane, connessa e dinamica, dotandosi di strumenti flessibili come l’accettazione di pagamenti digitali”.

Dalle località più iconiche alle destinazioni meno scontate, ecco le mete italiane che, secondo SumUp, stanno conquistando l’attenzione dei viaggiatori anche grazie ai contenuti condivisi su TikTok.