Cresce il turismo in Vietnam, 14 mln di visitatori nel 2025

Quasi 14 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Vietnam nei primi otto mesi del 2025, con un incremento del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica vietnamita. Ad agosto sono arrivati 1,68 milioni di visitatori internazionali, il dato più alto mai registrato per questo mese, in crescita del 16,5% su base annua, grazie anche alle celebrazioni per l’80° anniversario dell’indipendenza del paese.

Il giro d’affari del settore ha raggiunto i 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 20,3%. I principali mercati si confermano essere la Cina (3,5 milioni di visitatori) e la Corea del Sud (2,9 milioni), seguiti da Taiwan, Stati Uniti e Giappone.

In forte crescita anche i flussi dall’Europa – Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna – e dal sud-est asiatico, con incrementi significativi da Filippine, Laos, Indonesia e Thailandia.

Le autorità vietnamite puntano a 25 milioni di turisti stranieri entro la fine del 2025, sostenute dall’estensione del sistema di e-visa fino a 90 giorni, dall’aumento dei voli diretti e dall’immagine di un paese sicuro e accogliente.