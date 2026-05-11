Vietnam sempre più ambito: 8,8 mln di turisti stranieri in 4 mesi

Per la prima volta, il Vietnam ha superato per il quarto mese consecutivo la soglia dei due milioni di turisti provenienti dall’estero, raggiungendo quota 2,03 milioni ad aprile: un trend che porta il totale delle visite internazionali a toccare quota 8,8 milioni nel primo quadrimestre 2026, con un incremento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A trainare la crescita sono i turisti provenienti da Cina e Corea del Sud, che insieme rappresentano quasi il 40% degli arrivi totali. Tra i mercati emergenti spicca la Russia, grazie alla ripresa dei voli diretti e alla crescente preferenza dei turisti russi per il Vietnam come destinazione economicamente accessibile.

In forte espansione anche il turismo proveniente da Filippine, India e Cambogia, oltre che dall’Europa, in particolare da Repubblica Ceca e Polonia, grazie alla politica di liberalizzazione dei visti.

L’Autorità Nazionale del Turismo del Vietnam, come riferisce Vietnam News, attribuisce il boom alla reputazione del paese come destinazione sicura e stabile, all’ampliamento dei collegamenti aerei e a un’offerta turistica sempre più diversificata, che punta su esperienze autentiche, ecoturismo e turismo del benessere.