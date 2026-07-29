Ristorazione accessibile: Cigierre e World4All formano oltre 4.500 addetti

La formazione del personale di sala e la cultura dell’accessibilità si confermano asset strategici per innalzare gli standard qualitativi e la competitività dell’accoglienza nel comparto HoReCa. Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione S.p.A., gruppo con oltre 340 locali a marchio Old Wild West, Wiener Haus, Shi’s, America Graffiti, Smashie e Pizzikotto) ha avviato una partnership con World4All per promuovere un percorso formativo rivolto a oltre 4.500 dipendenti.

Il programma, erogato tramite la Cigierre Academy, coniuga l’esperienza trentennale del gruppo nella ristorazione con la metodologia certificata e i Disability Manager di World4All. Il percorso fornirà competenze operative e relazionali per accogliere le persone con disabilità (un bacino di circa 13 milioni di persone in Italia), allineandosi anche alle direttive dell’European Accessibility Act che trasforma l’accessibilità da vincolo a opportunità di business per l’intera filiera turistica e della ristorazione.

“La qualità dell’accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Il percorso con World4All rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per costruire un ambiente sempre più inclusivo, in cui l’accessibilità sia una componente naturale del servizio quotidiano”, ha detto Mario Perego, Group Head of HR di Cigierre.

“L’accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un’esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Quando un grande gruppo della ristorazione decide di investire in questo ambito in modo strutturato, contribuisce ad alzare lo standard dell’intero settore HoReCa”, ha aggiunto Marvin Milanese, CEO e co-fondatore di World4All.