Più turisti che locals: Venezia e Firenze nella top 10

Sono sempre più numerose le destinazioni europee in cui si registra uno squilibrio, più o meno forte, tra popolazione locale e flussi turistici. Emerge da un’analisi realizzata da DiscoverCars.com che mette a confronto il numero di turisti internazionali con quello dei residenti nelle principali città del mondo.

Nella top 10 spiccano anche due città italiane: Venezia e Firenze.

La città lagunare si colloca al terzo posto con 4.240 visitatori internazionali ogni 100 residenti facendo registrare circa 10,6 milioni di turisti a fronte di una popolazione di circa 250 mila abitanti. Nella stessa analisi viene indicato anche il costo medio per noleggiare un’auto per una settimana, dal 13 al 19 aprile: a Venezia si attesterebbe intorno ai 99 euro, soluzione che permetterebbe ai visitatori di organizzare escursioni nei dintorni, ad esempio verso Treviso.

Nella classifica compare anche Firenze, che si piazza al settimo posto con 2.028 turisti ogni 100 residenti. Il capoluogo toscano ha accolto lo scorso anno circa 7,3 milioni di visitatori internazionali, a fronte di una popolazione di circa 360 mila abitanti. In questo caso il costo medio di un’auto a noleggio per la stessa settimana di aprile sarebbe di circa 132 euro.

Lo studio evidenzia inoltre come entrambe le città abbiano introdotto negli ultimi anni diverse misure per gestire il fenomeno dell’overtourism e migliorare la vivibilità dei centri storici. Tra queste, limitazioni agli assembramenti e il divieto di utilizzo di altoparlanti da parte dei gruppi turistici in alcune aree urbane.

Nella top ten figurano anche alcune destinazioni vicine all’Italia. In Croazia, ad esempio, Dubrovnik guida la classifica con il rapporto più alto tra visitatori e residenti: con circa 40 mila abitanti, la città registra 16.250 turisti ogni 100 residenti. Nonostante la forte presenza turistica, il noleggio di un’auto per una settimana ad aprile risulterebbe piuttosto conveniente, con un costo medio di circa 43 euro, utile per esplorare la regione vinicola di Pelješac e la costa dalmata.

In Svizzera, invece, è Ginevra a posizionarsi al quarto posto della graduatoria. La città ha accolto nel 2025 circa 7,8 milioni di turisti, pari a 3.900 visitatori ogni 100 abitanti. Il costo medio per il noleggio di un’auto tra il 13 e il 19 aprile si aggirerebbe attorno ai 235 euro.

Il resto delle prime dieci città più visitate

Lo studio prende in considerazione anche le grandi città con un rapporto più contenuto tra turisti e residenti. Tra queste compare Roma, che nel 2025 ha registrato 326 visitatori internazionali ogni 100 abitanti. Nel corso dell’anno scorso la capitale ha accolto circa 14 milioni di turisti a fronte di una popolazione di 4,3 milioni di residenti. Secondo i dati dell’analisi, noleggiare un’auto a Roma tra il 13 e il 19 aprile costerebbe mediamente 36 euro.

Le cinque città più popolose al mondo con il minor numero di turisti

Dall’analisi emerge che alcune delle grandi metropoli del mondo registrano il minor numero di visitatori rispetto alla popolazione locale. Lo studio confronta il rapporto tra turisti e residenti, evidenziando destinazioni dove la presenza dei viaggiatori internazionali è relativamente contenuta rispetto alla dimensione della città.

Al primo posto si colloca Il Cairo, che lo scorso anno ha accolto circa 2,5 milioni di turisti a fronte di 23,7 milioni di abitanti, con un rapporto di 11 visitatori ogni 100 residenti. La capitale egiziana continua comunque ad attirare viaggiatori interessati ai suoi celebri bazar e alle escursioni sulla riva occidentale del Nilo, verso Giza, dove si trovano la Grande Sfinge e le Piramidi.

Segue Giacarta, con 4,7 milioni di visitatori nel 2025 rispetto a 41,9 milioni di residenti, anch’essa con 11 turisti ogni 100 abitanti. La metropoli indonesiana è apprezzata per la sua dimensione multiculturale e per attrazioni come il Taman Mini Indonesia Indah, grande parco-museo che riproduce l’architettura tradizionale delle province del Paese.

Al terzo posto San Paolo, la più grande città del Sud America, che ha registrato 3,2 milioni di turisti a fronte di 22,9 milioni di residenti, pari a 14 visitatori ogni 100 abitanti. La città brasiliana è nota per la sua ricca offerta culturale fatta di musei, gallerie d’arte e una scena gastronomica tra le più dinamiche del continente.

Quarta posizione per Città del Messico, che conta 3,3 milioni di visitatori rispetto a 22,75 milioni di abitanti nell’area metropolitana, con 14 turisti ogni 100 residenti. Tra le principali attrazioni spiccano la vivace scena culinaria, dallo street food ai ristoranti di alta cucina, e i siti archeologici nei dintorni, come le piramidi di Teotihuacan.

Chiude la top five Tokyo, con 15,4 milioni di turisti su 33 milioni di abitanti, pari a 47 visitatori ogni 100 residenti. La capitale giapponese continua a conquistare i viaggiatori grazie al suo equilibrio tra modernità e tradizione, con quartieri iconici come Shibuya e luoghi simbolo come il santuario Meiji Jingu.

Secondo Aleksandrs Buraks, responsabile della crescita di DiscoverCars.com, questa classifica può rappresentare uno spunto utile per scegliere nuove mete di viaggio. “Una città con meno turisti rispetto ai residenti non è necessariamente più tranquilla – sottolinea – perché spesso queste metropoli sono comunque molto dinamiche e densamente popolate”.

Buraks evidenzia inoltre come il noleggio auto possa facilitare l’esplorazione delle aree circostanti, permettendo ai viaggiatori di scoprire destinazioni meno battute anche nei pressi di grandi poli turistici.