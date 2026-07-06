Ita, intesa su rinnovo contratto trasporto aereo

06 Luglio 2026, 11:51

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ANSA/TELENEWS

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto sul trasporto aereo. Grande soddisfazione dell’ad e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart: “l’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro, che sarà sottoposta all’approvazione del cda della compagnia, rappresenta un risultato di grande importanza per Ita Airways e per tutte le nostre persone. È il frutto di un confronto serio e responsabile che ci consente di dare una risposta concreta ai dipendenti, valorizzando il loro contributo in una fase strategica e di grande rilievo per la crescita della compagnia”.

“La revisione del trattamento economico era un passaggio necessario – spiega Eberhart -. Ma credo che anche, a maggior ragione, le misure dedicate al welfare e al wellbeing previste dalle intese raggiunte abbiano un valore ancora più strategico, sostenibile e duraturo, perché investono sulla qualità della vita delle nostre donne e uomini, sul loro coinvolgimento e sulla capacità della compagnia di crescere insieme a loro”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai sindacati: “Sottoscritti, dopo una lunghissima trattativa durata mesi, le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo con scadenza 31 dicembre 2027 e l’integrativo del contratto aziendale Ita Airways – riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp sugli accordi con Assaereo e la compagnia Ita -. Con l’intesa che riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra è stato raggiunto un grande risultato sia sulla parte economica sia normativa con avanzamenti in termini di salario e diritti, che ripaga le lavoratrici ed i lavoratori dei sacrifici sostenuti negli ultimi anni”.

“Con il rinnovo si registrano infatti – spiegano le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali – aumenti economici complessivi medi del 30%, un ‘una tantum’ media di 2 mila euro ed un generale aumento economico per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Grandi risultati anche in termini di bilanciamento tempi di vita e di lavoro con l’introduzione di istituti nuovi che garantiscono la tutela della vita privata, e limitazioni alle turnazioni troppo gravose per il personale. Definito inoltre un aumento delle giornate di ferie, di riposo e degli scatti di anzianità, oltre all’allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie ed assicurative per tutto il personale”.

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