In anticipo la stagione dello sci: aperture straordinarie e novità

È arrivata la neve sull’arco alpino, dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige, con abbondanti precipitazioni e temperature basse. Ufficialmente la stagione dello sci parte il 6 dicembre, per il lungo weekend dell’Immacolata, ma alcuni comprensori alpini hanno aperto o apriranno entro fine novembre gli impianti di risalita per raggiungere le piste già innevate.

Val Senales, Solda e Breuil-Cervinia sono già parzialmente operativi sulle piste ad alta quota: attualmente sono attivi 11 km di piste su 322 complessivi, con 6 impianti aperti su 51 nel comprensorio Breuil Cervinia/Valtournenche, in Valle d’Aosta; 5 km di piste con 4 impianti attivi al Passo dello Stelvio, in Lombardia, e sulle piste in quota – lungo 3,5 km su 42 totali – con 3 impianti aperti su 11 in Val Senales, area sciistica in Alto Adige. In quest’ultima dal 29 novembre saranno aperte anche le piste fino a valle attorno a Maso Corto e, sempre nella stessa data, saranno attive piste e impianti della Val di Fassa e del comprensorio Monterosa Ski 3 Valli, che unisce Val d’Ayas, Valle di Gressoney e la piemontese Alagna.

Per presentarsi pronti all’appuntamento di inizio dicembre gli operatori sono al lavoro con tante promozioni e novità. Una su tutte, l’introduzione del numero chiuso sulle piste a Madonna di Campiglio, un impegno mirato alla sostenibilità e alla sicurezza degli sciatori: nei periodi di maggiore affluenza – Natale, Capodanno e Carnevale (15-22 febbraio) – potranno sciare non più di 14mila persone al giorno; nessuna limitazione per i possessori di skipass stagionali, tessere pay-per-use, skipass plurigiornalieri (a partire dai 2 giorni) e skipass interni Pinzolo e Folgarida Marilleva.

Un’altra novità riguarda gli impianti di risalita, per i quali sono stati stanziati 300 milioni per investimenti e interventi di innovazione; tra questi c’è la funivia del Col Rodella 3S in Val di Fassa: posti a sedere, stabile al vento e 18 cabine, ciascuna delle quali può trasportare una trentina di persone. È il primo impianto italiano di questo tipo che sarà presto presente anche a Cervinia. Tra le ski area di Arabba e il Belvedere di Canazei verrà inaugurata la nuova cabinovia Lezuo a 10 posti; nella skiarea Carezza Dolomites nasce la nuova cabinovia Franzin mentre nella ski area San Pellegrino, la seggiovia biposto Cima Uomo sarà sostituita da una quadriposto.

Novità anche sulle piste: nella Valle di Gressoney sarà completamente rinnovato e ampliato il Baby Snow Park Sonne di Gressoney-Saint-Jean, mentre Gressoney-La-Trinité ospiterà la nuova pista di slittino Murmeltier, servita dalla seggiovia Moos.