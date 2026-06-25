Assegnate 97 Spighe Verdi, la sostenibilità premia le aree interne

L’ecoturismo e i viaggi d’esperienza nei borghi italiani consolidano il proprio posizionamento di mercato, trainati da una domanda internazionale sempre più attenta alle certificazioni di sostenibilità. È stata presentata a Roma la nuova edizione delle Spighe Verdi 2026, il programma nazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) – la stessa organizzazione che assegna le Bandiere Blu – sviluppato in collaborazione con Confagricoltura.

In totale sono 97 i Comuni rurali premiati (rispetto ai 90 dello scorso anno), con 10 nuovi ingressi e 3 mancate conferme, a testimonianza di un rigido schema di valutazione istituzionale che ha coinvolto anche i Ministeri del Turismo e dell’Agricoltura, il CNR, l’ISPRA e Confagricoltura.

Il riconoscimento mappa l’eccellenza della gestione territoriale attraverso indicatori stringenti: dall’educazione allo sviluppo sostenibile alla presenza di produzioni agricole tipiche, fino alla qualità dell’offerta ricettiva, la gestione dei rifiuti, l’arredo urbano e la totale accessibilità. Come evidenziato dal presidente di FEE Italia, Claudio Mazza, la sostenibilità certificata è ormai un fattore strategico fondamentale per lo sviluppo turistico e per la competitività delle aree interne. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha inoltre rimarcato come l’agricoltura e le aziende del settore primario siano la spina dorsale della ricettività, dell’enogastronomia e del turismo esperienziale nei territori d’interesse.

A livello geografico, le Spighe Verdi 2026 sono distribuite in 15 Regioni. Il Piemonte si conferma leader nazionale con 22 località (tra cui Alba, Barolo e Canelli), seguito dalla Calabria con 11 e dalla coppia Marche-Campania con 9 comuni a testa. Seguono l’Umbria e la Puglia con 8 località, il Lazio con 7 e la Toscana con 6. Chiudono la classifica la Liguria (4), la Sicilia (3), l’Abruzzo (3), il Veneto (2), la Basilicata (2), la Lombardia (2) e l’Emilia-Romagna con il comune di Parma.