Revocato sciopero di Capodanno negli aeroporti portoghesi

È stato revocato lo sciopero di Capodanno negli aeroporti del Portogallo. Era stato indetto per i giorni 31 dicembre e 1 gennaio dai sindacati degli addetti all’assistenza a terra, che nel frattempo hanno firmato un accordo con la società Menzies e con la stessa compagnia aerea nazionale, Tap, per garantire stabilità e futuro ai lavoratori, i quali erano in agitazione a causa del nuovo bando di gara per l’assegnazione delle licenze a una possibile nuova azienda incaricata di gestire l’assistenza a terra negli scali portoghesi.