Regione non elimina addiziona e Ryanair non ci sta

Ryanair torna a sollecitare la Regione Sardegna affinché elimini l’addizionale municipale sui biglietti aerei, criticando la decisione di non accogliere la proposta avanzata dalla compagnia irlandese. Secondo il vettore, l’abolizione della tassa avrebbe consentito una crescita significativa del traffico aereo sull’isola, con oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno (+40%), l’introduzione di quattro nuovi aeromobili, investimenti per circa 400 milioni di dollari, una nuova base nel Nord Sardegna e oltre 900 nuovi posti di lavoro.

La compagnia evidenzia come altre regioni italiane che hanno già eliminato l’addizionale comunale abbiano registrato importanti incrementi di traffico e connettività. Tra gli esempi citati figurano Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, dove Ryanair ha ampliato la propria presenza con nuovi aeromobili, basi operative e numerose rotte nazionali e internazionali.

Secondo Ryanair, la Sardegna rischia di perdere opportunità di sviluppo turistico ed economico in favore di territori più competitivi, sia in Italia sia nel resto d’Europa, dove molte amministrazioni stanno riducendo tasse e costi aeroportuali per attrarre investimenti delle compagnie aeree.

“È una decisione miope che penalizza cittadini e visitatori, rendendo i collegamenti da e per l’isola meno accessibili”, ha dichiarato Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair. Il manager ha ribadito che la compagnia è pronta a replicare in Sardegna i risultati ottenuti in altre regioni italiane, ma solo a condizione che venga abolita l’addizionale municipale.

Ryanair invita quindi la Regione a puntare su collegamenti aerei sostenibili e a basso costo, ritenendo che questa scelta possa generare benefici immediati in termini di traffico, turismo e occupazione.