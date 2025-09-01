Birgi perde passeggeri, ma c’è una speranza

Secondo Assoearoporti l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi nel mese di luglio ha registrato un calo del 13,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: 125.000 passeggeri contro i 144.000 del 2024. I sei mesi di gennaio-luglio registrano oltre 576.000 passeggeri, in calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una diminuzione che va in controtendenza rispetto ad altri aeroporti siciliani.

Ma Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto, non si perde d’animo: “Adesso che abbiamo vinto la battaglia sull’abolizione dell’addizionale comunale sui biglietti aerei molto cambierà. Questa situazione è destinata a migliorare nel 2026, i numeri non mi preoccupano semmai confermano la necessità di proseguire sul piano di rilancio già avviato”. Quindi Ombra annuncia che “a fine settembre i vertici di Ryanair saranno a Trapani per annunciare incrementi nelle rotte. Ci saranno buone novità per lo scalo. Poi partiremo con gli investimenti su Trapani con 13 milioni di euro”.