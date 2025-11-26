Non solo Ryanair, Birgi si prepara a cambiare look

Dopo la notizia che dal 2026 l’aeroporto di Trapani-Birgi ospiterà una base operativa di Ryanair, tutti gli occhi sono puntati sullo scalo “Vincenzo Florio”. E infatti a Birgi sono già iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pensilina di ingresso, contestualmente al restyling del fronte aerostazione. Avviata anche la riqualificazione completa dell’area bar e ristoro al piano terra, cui seguirà il rifacimento dell’area al primo piano.

Lo annuncia sui social il presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “È ufficialmente iniziata la realizzazione della nuova pensilina di ingresso dell’aeroporto, un intervento fondamentale per migliorare l’accoglienza, la funzionalità e l’immagine del nostro scalo che in questa fase si concluderà anche con il restyling del fronte aerostazione. Un simbolo di attenzione verso i passeggeri e verso tutti coloro che quotidianamente vivono questo luogo.

Inoltre, dopo molti anni, è finalmente in corso anche il restyling completo dell’area bar/ristoro posta al piano terra cui seguirà anche il completo rifacimento dell’area al primo piano. Un ambiente moderno, confortevole e al passo con le esigenze dei viaggiatori, un altro tassello importante che restituisce qualità e cura agli spazi comuni. Questi primi interventi rappresentano solo l’inizio di una fase di crescita e trasformazione, in attesa dei grandi progetti che cambieranno il volto della nostra aerostazione, rendendola più moderna, accogliente ed efficiente”ò