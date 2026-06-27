Vittorio Messina confermato presidente di Confesercenti Sicilia

L’assemblea elettiva di Confesercenti Sicilia, riunita a Villa Malfitano, ha confermato all’unanimità Vittorio Messina alla guida dell’associazione per il prossimo mandato, procedendo contestualmente all’elezione della nuova presidenza regionale.

All’assemblea hanno preso parte il presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la segretaria generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro, oltre ai rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni, del mondo accademico e della Banca d’Italia.

Nella sua relazione Messina ha posto l’accento sulla necessità di una politica di sviluppo che rimetta al centro i territori valorizzando il ruolo delle piccole e medie imprese e del commercio. Ed ha richiamato l’esigenza di rafforzare le infrastrutture materiali e digitali, di sostenere gli investimenti e di garantire condizioni di competitività alle imprese siciliane, anche alla luce del riconoscimento europeo del principio di insularità.

Gronchi ha sottolineato come “la Sicilia rappresenti una frontiera strategica per la crescita dell’economia italiana e mediterranea” e la “riconferma unanime di Vittorio Messina testimonia il grande lavoro svolto in questi anni e la capacità di Confesercenti Sicilia di essere un punto di riferimento credibile per il tessuto produttivo dell’Isola”.

Al centro della mattinata anche la tavola rotonda alla quale ha partecipato anche il capo di gabinetto dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Lucia Di Fatta. “Turismo, cultura e grandi eventi rappresentano leve decisive per consolidare l’attrattività della Sicilia e generare nuove opportunità per le imprese e l’occupazione”, ha affermato Lucia Di Fatta.