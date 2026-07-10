Nuovi menu sui voli intercontinentali di Ita Airways

10 Luglio 2026, 11:50

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Ita Airways rinnova la propria offerta enogastronomica sui voli intercontinentali. La principale novità riguarda il nuovo menu di Business Class, disponibile su tutti i voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino per tutta la stagione estiva. Il nuovo menu valorizza materie prime accuratamente selezionate ed è ispirato alla territorialità delle regioni italiane, proponendo un viaggio attraverso i loro sapori e tradizioni.

Le ricette reinterpretano in chiave contemporanea il patrimonio gastronomico nazionale, dando vita a un autentico ‘viaggio nel viaggio’, alla scoperta di sapori, tradizioni e ingredienti che raccontano l’Italia, dove innovazione e tradizione si incontrano in un’esperienza culinaria unica”. L’esperienza in Business Class si arricchisce inoltre con l’introduzione del Franciacorta Bellavista Alma Assemblage, che amplia la selezione di eccellenze italiane proposte a bordo. A completare il servizio, l’offerta di pane e olio extravergine d’oliva I&P Grand Cru Monte Freddo – Caninese entrerà a far parte in modo permanente della proposta gastronomica, dopo il positivo riscontro ottenuto durante la fase di test dello scorso anno.

Inoltre, durante l’estate, anche i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class sui voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino potranno gustare una novità pensata per rendere ancora più piacevole il viaggio: l’introduzione del gelato, che sarà servito durante il servizio. Con queste novità, la compagnia continua a investire nell’evoluzione della esperienza di bordo, promuovendo le eccellenze enogastronomiche italiane e offrendo ai passeggeri “un’esperienza che li fa sentire in Italia sin dal primo momento in cui salgono su un volo ITA Airways, anche attraverso il gusto”.

ita airwaysmenumenu di bordo Compagnie aeree
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