Ryanair apre nuova rotta da Trapani per la Polonia
13 Novembre 2025, 11:51
La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova rotta per l’estate 2026 con un volo diretto da Trapani verso Lublino. Il nuovo collegamento Trapani-Lublino sarà operato dal 31 marzo 2026 con frequenza bisettimanale ogni martedi e sabato. Con l’arrivo di Lublino, gli scali in Polonia diventano due visto che la nuova destinazione si aggiunge a Katowice con programmazione annuale.
