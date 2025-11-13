Ryanair apre nuova rotta da Trapani per la Polonia

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova rotta per l’estate 2026 con un volo diretto da Trapani verso Lublino. Il nuovo collegamento Trapani-Lublino sarà operato dal 31 marzo 2026 con frequenza bisettimanale ogni martedi e sabato. Con l’arrivo di Lublino, gli scali in Polonia diventano due visto che la nuova destinazione si aggiunge a Katowice con programmazione annuale.