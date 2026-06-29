47 mila persone a Palermo per Radio Italia Live – Il Concerto

Grande successo al Foro Italico di Palermo per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento gratuito di musica live in Italia, realizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo. 47 mila persone hanno affollato il lungomare del capoluogo siciliano, trasformandolo in una grande festa della musica italiana.

Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, si sono alternati Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Ernia, Fedez , Francesco Gabbani, Irama, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci . A loro si è aggiunto, per Radio Italia Trend x Spotify, Samurai Jay, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, energia e grandi performance live, con la suggestiva cornice del mare di Palermo a fare da sfondo.

La conduzione è stata affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi, che hanno accompagnato il pubblico durante tutta la serata. L’anteprima dell’evento è stata condotta da Luca Ward, che ha inoltre introdotto dal vivo gli artisti sul palco. La sigla dell’evento è stata eseguita live da Saturnino.

“La straordinaria partecipazione di circa 50 mila persone al concerto di Radio Italia Live al Foro Italico conferma, ancora una volta, la capacità della nostra città di accogliere e vivere i grandi eventi con senso di responsabilità e tanta voglia di stare insieme – dichiara il sindaco Roberto Lagalla -. È stata una bellissima festa della musica, che Palermo ha saputo interpretare nel migliore dei modi, dimostrando grande maturità e civiltà”.