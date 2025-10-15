Bio in Sicily 2025: a Bagheria focus sullo sviluppo locale sostenibile

Due giorni dedicati alla sostenibilità della Sicilia: domani, giovedì 16, e venerdì 17 ottobre, a Bagheria, nella cornice di Villa Palagonia, si terrà la sesta edizione di Bio in Sicily. Organizzata dall’associazione La Piana d’Oro e la Condotta Slow Food di Bagheria congiuntamente con la società R&T s.r.l, con il Gal Metropoli Est, e il sostegno del Consorzio APO Sicilia, la manifestazione prevede seminari, talk, tavole rotonde, incontri e dibattiti tra esperti di sviluppo locale, operatori del settore dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e del turismo sostenibile.

Si inizia giovedì 16 ottobre, con la sessione mattutina con un focus sull’olivicoltura dal titolo ‘Cultura dell’ulivo e produzione dell’olio EVO, patrimonio della tradizione agri-culturale della Piana di Bagheria’.

La sessione pomeridiana vedrà accendere i riflettori sulla Condotta Slow Food di Bagheria con il talk ‘I prodotti agroalimentari certificati come leva di sviluppo locale e marketing territoriale’ dove sarà presentato il percorso di riconoscimento del presidio Slow Food del limone e del limone verdello della Piana di Bagheria.

Nella sessione mattutina di venerdì 17 ottobre, spazio al Contratto di Fiume e di Costa ‘Eleutero’ costituito dai comuni di: Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Misilmeri, Ficarazzi, Godrano, Marineo, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela con un confronto dal titolo ‘Rifunzionalizzare il territorio promuovendo la bio‐economia della valle dell’Eleuterio’ a cui parteciperanno i sindaci dei Comuni e le figure dirigenziali degli enti interessati alla corretta gestione delle risorse idriche, alla riqualificazione dell’offerta agri-culturale e turistica dell’area interessata.

Nel pomeriggio imprenditori, professionisti, esperti, docenti universitari si confronteranno sui temi dello sviluppo economico del territorio della Piana di Bagheria in un talk dal titolo ‘La vocazionalità dell’economia della Piana di Bagheria legata al turismo, all’enogastronomia, all’agroalimentare, ai beni culturali e alla blu economy’.

La sera vedrà l‘evento conclusivo di questa edizione con lo svolgimento di una cena, il cui ricavato finanzierà la procedura di riconoscimento del presidio Slow Food del Limone e del Limone Verdello della Piana di Bagheria. L’evento vedrà il coordinamento del locale Cuttia con la supervisione di Valerio Barone e della chef Angela Guzzo. I vini delle Cantine Duca di Salaparuta abbineranno i piatti che saranno presentati in un percorso gastronomico che si concluderà con i dolci della tradizione e gli amari prodotti dai laboratori artigianali del territorio.