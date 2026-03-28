A Bisacquino torna il festival del turismo cinematografico nei borghi

Annunciate le date della III edizione di Borgo Film Fest-Premio Frank Capra: il festival del turismo cinematografico nei borghi si terrà infatti a Bisacquino dal 25 al 31 maggio.

Forte dei risultati positivi degli anni precedenti, il Festival amplia la partecipazione delle nuove generazioni, rendendo gli studenti protagonisti attivi del percorso culturale. Tra le novità, l’istituzione di una giuria scolastica dedicata, affiancata da momenti di visione guidata e attività di critica cinematografica. Un progetto pensato per educare allo sguardo, stimolare il pensiero critico e favorire una lettura consapevole delle immagini.

Uno dei temi che si affronteranno nell’edizione 2026 sarà la pace tra i popoli, una scelta che orienta anche la selezione dei cortometraggi in concorso. Particolare attenzione sarà riservata a opere provenienti da contesti geopolitici complessi, tra cui Iran e Palestina, offrendo al pubblico – e in particolare agli studenti – uno sguardo diretto su storie, culture e prospettive di quei territori.

Sempre sul tema della pace, è previsto un momento di approfondimento con la partecipazione di una delegazione dell’Azione Cattolica nazionale, a conferma dell’impegno del Festival nel promuovere un dialogo educativo e civile capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e nuove generazioni.

Il Festival, conferma, inoltre la propria dimensione globale: sono numerosi i cortometraggi pervenuti da ogni parte del mondo, con partecipazioni che spaziano dall’Europa al Medio Oriente fino al Sud America, inclusi lavori provenienti dal Brasile. Una pluralità di voci che arricchisce il concorso e rafforza la missione della manifestazione come luogo di incontro e confronto tra culture e linguaggi diversi.

In questa prospettiva, il cinema dialoga con lo spazio urbano, il paesaggio e la comunità locale, contribuendo a consolidare il legame tra produzione audiovisiva e identità dei luoghi.

Il Borgo Film Fest si configura così come un catalizzatore di risorse e competenze, capace di attivare sinergie tra istituzioni, scuole, professionisti del settore e territorio.

Accanto al tema della pace, l’edizione 2026 affronterà anche questioni di forte attualità come il cyberbullismo, l’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nel cinema, attraverso incontri e momenti di approfondimento.

Le giornate del festival saranno ricche di incontri, talk e proiezioni, per terminare con l’atteso Gran Galà in piazza Triona e con le premiazioni ad attori di cinema e registi nazionali ed esteri.

Il Borgo Film Fest – Premio Frank Capra si conferma, dunque, non solo come una vetrina cinematografica internazionale, ma come un laboratorio educativo e culturale capace di mettere in dialogo cinema, territorio e nuove generazioni nel cuore dei borghi siciliani.

Tutte le info sul festival su: www.borgofilmfest.it