Petralia Soprana apre le porte per Borghi dei Tesori Fest

Il borgo dei borghi 2018, incastonato nel cuore del Parco delle Madonie, si prepara ad accogliere turisti e appassionati con un programma ricco di cultura, natura e narrazioni inedite: sabato 16 e domenica 17 maggio, il fascino senza tempo di Petralia Soprana torna protagonista con il Borghi dei Tesori Fest.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Le Vie dei Tesori, punta a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei piccoli centri siciliani. Per questo weekend di maggio, Petralia Soprana ha messo a punto un calendario di esperienze che spaziano dalle visite ai luoghi d’arte alle escursioni naturalistiche.

I LUOGHI VISITABILI

Sarà possibile accedere a scrigni di cultura solitamente chiusi o poco conosciuti:

Palazzo Pottino: uno dei palazzi nobiliari più prestigiosi del borgo, testimone della storia e dell’eleganza locale (16 e 17 maggio).

Palazzo Comunale e Museo Civico: un percorso attraverso la memoria e il presente del territorio in Piazza del Popolo (16 e 17 maggio).

Biblioteca Frate Umile Pintorno: un vero “nido d’aquila” per la cultura, dove è possibile respirare la storia francescana (16 e 17 maggio).

LE ESPERIENZE E LE PASSEGGIATE

Oltre ai monumenti, il festival offre percorsi guidati esperienziali:

Narrando Petra (16 maggio ore 16): Un tour guidato per scoprire gli angoli più suggestivi del borgo guardando tutti “dall’alto in basso” con Agostino Messineo Alfieri.

A passo lento intorno al borgo (17 maggio ore 9): Un trekking a passo lento intorno al borgo per godere di panorami mozzafiato a cura di Giovanni Macaluso.

Sulle orme di Silvana Mangano (17 maggio ore 10:30): Una passeggiata dedicata al legame tra la celebre attrice e le sue radici a Petralia Soprana.

Museo del Carretto e del Pupo Siciliano (17 maggio): Un’immersione nelle tradizioni artigianali presso Villa Sgadari.

Come partecipare

Per partecipare alle visite e alle esperienze è necessario munirsi dei coupon disponibili sul sito ufficiale. Sul portale è possibile consultare gli orari dettagliati, i punti di raduno e prenotare il proprio posto.