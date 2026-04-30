Torna Borghi dei Tesori Fest per tre weekend in 25 comuni

Torna Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori e dell’associazione Borghi dei Tesori, che punta a creare un circuito turistico nei territori lontani dalle consuete rotte turistiche. Dunque, per tre weekend, dal 9 al 24 maggio, venticinque borghi siciliani – a cui quest’anno si aggiunge la new entry Partanna – aprono ancora una volta le porte di chiese, oratori, castelli e siti naturali.

Consegnati anche i premi Borghi dei Tesori lanciati per il quarto anno a sostegno di progetti di rigenerazione e restauri nei borghi, votati tramite un contest molto partecipato: che a sorpresa è stato di nuovo vinto dai Comuni di Prizzi e Bisacquino, forti di due comunità molto agguerrite (insieme hanno raccolto il 30% dei voti). Con i fondi del premio sostenuto dall’Associazione Borghi dei Tesori, Prizzi potrà intervenire sui “murales identitari” dipinti da Franco Nocera, Mario Bardi e Totò Bonanno nel 1989 a Spiazzo Sparacio, luogo molto amato dai cittadini. Bisacquino invece potrà restaurare una statua in legno di San Pasquale Baylon di fine Settecento donata da una nobile famiglia del posto e custodita nella chiesa di Sant’Antonio Abate: il premio arriva dalla Fondazione Le Vie dei Tesori attraverso la partecipazione all’iniziativa Il Mio Dono di Unicredit.

BORGHI DEI TESORI FEST:

9 – 10 MAGGIO

Alessandria della Rocca, Balestrate, Burgio, Caltabellotta, Delia, Piana degli Albanesi

16 – 17 MAGGIO

Calatafimi, Camporeale, Centuripe, Custonaci, Ganci, Geraci Siculo, Montelepre, Petralia Soprana.

23 – 24 MAGGIO

Bisacquino, Cassaro, Chiusa Sclafani, Frazzanò, Giuliana, Licodia Eubea, Montevago, Partanna, Prizzi, San Mauro Castelverde, Sant’Angelo Muxaro.

Il festival sarà un incrocio tra luoghi, esperienze e passeggiate alla scoperta dei centri storici o dei siti naturali nelle immediate vicinanze.