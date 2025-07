Palazzo Ottaviani apre nel cuore di Firenze

Apre a Firenze, nel cuore del quartiere di Santa Maria Novella, Palazzo Ottaviani che arricchisce l’offerta delle residenze di Lungarno Collection. Il progetto nasce su iniziativa della famiglia di San Giuliano, con interni firmati dallo studio Luigi Fragola Architects, design firm internazionale nata a Firenze.

Le 10 eleganti e luminose residenze si ispirano, in chiave moderna, ai segni di uno dei landmark italiani più citati in architettura: la Stazione di Santa Maria Novella realizzata nel 1935 da Giovanni Michelucci.

“Palazzo Ottaviani significa innanzitutto, per me e la mia famiglia, la restituzione alla città di Firenze di un palazzo del centro storico caduto in degrado da oltre 20 anni, dopo la chiusura del cinema Ariston nel 2004” – dichiara Diego di San Giuliano, patron del progetto.

“ll progetto per Palazzo Ottaviani nasce dal desiderio di restituire visibilità ad una stagione architettonica spesso dimenticata: quella del razionalismo italiano legato alla costruzione della stazione di Santa Maria Novella”, dichiara Luigi Fragola, titolare di LFA. “Attraverso l’uso di portali in marmo e citazioni formali essenziali, l’intervento rilegge con rispetto il linguaggio dell’epoca. Linee severe e volumi puri dialogano con arredi classici e accoglienti, creando un equilibrio sottile tra memoria storica e sensibilità contemporanea”.

Le tonalità neutre e la scelta di arredi su misura creano ambienti raccolti, pensati per un soggiorno elegante, funzionale, disinvolto. Ogni appartamento è diverso, ma condivide la stessa anima: tessuti disegnati per ciascun ambiente, opere d’arte in grande formato selezionate con il contributo di galleristi locali, cucine aperte sulla zona giorno, progettate per accompagnare la quotidianità.

Luigi Fragola interpreta gli spazi con un approccio misurato e contemporaneo; palissandro, travertino, velluti blu e dettagli in ottone. Spazi arricchiti con portali ed imbotti in marmi scuri venati, pavimenti in travertino con materiali pregiati, tessili e tappeti disegnati in esclusiva, dai colori neutri e sofisticati, arricchiti da dettagli in gamme di blu oltremare ed oro antico.

Libri, oggetti e dettagli scelti con cura, evocano l’idea di un viaggio raffinato e sensoriale, dove lo spostamento stesso diventa parte dell’esperienza per entrare in relazione con i luoghi, e non solo per attraversarli.

Il risultato è quello di residenze dal fascino senza tempo, che si rivolgono ad un pubblico internazionale, appassionati d’arte alla ricerca di un lusso sussurrato e funzionale.

Questo nuovo progetto arricchisce la selezione degli appartamenti che fanno capo all’Hotel Lungarno, flagship hotel parte di Lungarno Collection, di proprietà della famiglia Ferragamo.

Completano l’esperienza dell’ospite una selezione di servizi pensati per offrire il massimo del comfort: gli appartamenti godono dell’assistenza di un concierge dedicato e di un impeccabile servizio di housekeeping, garantendo la libertà e l’autonomia di una residenza privata con l’attenzione al dettaglio dell’hotellerie di alta gamma.

Un equilibrio pensato per chi cerca un’esperienza di soggiorno elegante, riservata, ma connessa alla città.