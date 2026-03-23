Toscana Turismo: Italia resta una destinazione privilegiata

Toscana, Costiera Amalfitana, laghi del Nord, città d’arte e destinazioni iconiche come Capri o le Cinque Terre restano tra le mete più richieste in un contesto internazionale sempre più instabile. Questo a dimostrazione che l’Italia si conferma centrale, con un incoming di qualità in crescita. Ed è questo “il modello su cui puntare e da rilanciare per rispondere a una nuova crisi così repentina e profonda che si sta creando con la situazione in Medio Oriente”. Ad affermarlo, Questo quanto afferma Toscana Turismo, una delle realtà storiche dei viaggi organizzati sia in Italia che all’estero, che compie 30 anni e festeggia il traguardo a Riccione il 21 e 22 marzo, con il rinnovato Cda, passato sotto la guida di Fernando Donati, nominato presidente, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Buti e da Arcangela Greco.

“Per rispondere alla crisi – dice Donati – vanno attuate strategie mirate basate su sicurezza, diversificazione e mercati internazionali”. E in questo Toscana Turismo ha dimostrato negli anni di essere resiliente. Un percorso, sottolineano i nuovi vertici “che si è rafforzato” grazie all’integrazione con il Gruppo Turismo Global Service (Tgs), che include Escape, Blu World Travel e Across Tuscany.

In un momento in cui alcune aree del mondo risultano meno accessibili, l’Italia, dicono, “continua a rappresentare una destinazione privilegiata. Su questo fronte opera Across Tuscany, con sedi anche negli Stati Uniti e in Cina”. “In questo periodo abbiamo lavorato per riportare a casa tante persone rimaste bloccate per la guerra in Medio Oriente, perché tra i servizi fondamentali c’è quello della riprotezione dei viaggiatori, che però non può ricadere solo sulle spalle delle agenzie di viaggio. Speriamo che il governo ci dia presto risposte”, afferma Donati.

Nell’immediato il nuovo Cda di Toscana Turismo sta orientando l’offerta verso alternative più stabili: mercato domestico, Europa tradizionale e Nord Europa. Nel frattempo, la struttura distributiva continua a crescere: oltre 150 agenzie affiliate e un’espansione verso regioni come Umbria, Marche ed Emilia-Romagna. Si parla anche di nuovi investimenti da parte del Consorzio Tgs, presieduto da Pier Vincenzo Baracchi, come l’apertura di una nuova sede operativa Across Tuscany a Camucia di Cortona, pensata come hub per i servizi.