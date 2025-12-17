Val Senales, nuovo tracciato per appassionati di sci alpinismo 

L’Alpin Arena Senales è il comprensorio che garantisce un’esperienza unica per sciatori di ogni livello: 42 km di piste e 11 impianti di risalita ed è ideale per chi vuole sciare in libertà lontano dal turismo di massa, anche durante le prossime Olimpiadi.

Dal prossimo Natale prevista anche una importante novità per gli appassionati di sci alpinismo: un nuovo percorso lungo circa 7 km con un dislivello di circa 1.200 metri che, a seconda delle condizioni della neve, sarà aperto da fine dicembre ad aprile, durante gli orari di apertura delle piste (9:00-17:00).

Il tracciato parte dalla seggiovia Roter Kofel, a Maso Corto (2.011 m). Il percorso in salita segue il tracciato della pista da discesa e si snoda lungo un percorso che incontra diversi impianti di risalita e rifugi, che offrono la possibilità anche di variare la lunghezza del percorso. Chi non desidera percorrere l’intero tragitto può, ad esempio, saltarne la prima parte, utilizzando la seggiovia Roter Kofel. È possibile fare anche una pausa presso la baita Teufelsegg (400 m. di dislivello), o presso il rifugio Bella Vista (800 m. di dislivello), o al bivacco Ötzi o al Glacier Hotel Grawand.

Il resto del comprensorio garantisce un’esperienza unica per sciatori di ogni livello come, per i più esperti, la pista ‘Leo Gurschler’ o la discesa a valle di otto chilometri sulla ‘Forcella dei Contrabbandieri’ (Schmugglerscharte).

All’Alpin Arena Senales anche i principianti e gli sciatori meno esperti trovano condizioni ideali per migliorare la tecnica e imparare in sicurezza e ogni pista permette di godere appieno del panorama sulle montagne, con una sensazione di libertà che accompagna ogni movimento sugli sci.

Tra le altre iniziative per il mese di dicembre il servizio di navetta gratuito organizzato dalla Cooperativa Turistica Val Senales per visitare i Mercatini di Natale di Merano e le tante possibilità di attività all’aria aperta come le ciaspolate, le escursioni invernali, tra cui la visita alla grotta di ghiaccio con guida alpina e lo sci alpinismo con le salite tra boschi e dorsali imbiancate, percorrendo sentieri invernali tra paesaggi da cartolina.

Il 30 dicembre alle 21.30 è prevista la fiaccolata dei Maestri di Sci della Scuola Sci & Snowboard Val Senales, presso la piazzetta a Maso Corto con musica, vin-brûlé e panettone dalle 21.