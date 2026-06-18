Le star del Taormina Film Festival fanno festa a La Plage Resort

Una notte di eleganza, bellezza e meraviglia ha segnato la conclusione del Taormina Film Festival: a far da corinice La Plage Resort, che ha accolto gli ospiti della cena di gala finale regalando un’esperienza destinata a rimanere nella memoria dei protagonisti del cinema internazionale.

Affacciato direttamente sul mare e immerso nello scenario unico della baia di Isola Bella, con l’iconico isolotto che si staglia di fronte come una quinta teatrale naturale, La Plage Resort ha offerto agli ospiti una delle immagini più suggestive della Sicilia, sotto il cielo blu della notte taorminese, illuminato dalle stelle e dai riflessi della luna sul mare, con un’atmosfera degna del miglior cinema, unendo arte, cultura, gusto e glamour: per una sera Isola Bella è diventata il set naturale più esclusivo del Festival e La Plage Resort il suo salotto sul mare.

Tra i presenti, nomi di primo piano del panorama internazionale e italiano, tra i quali la presidente dei Golden Globes Helen Hoehne, il regista premio Oscar Gore Verbinski, l’attrice candidata all’Oscar Fernanda Torres, Kaya Scodelario, Toby Jones, Sue Kroll, Pietro Castellitto, Miriam Leone, Michaela Ramazzotti, Corrado Guzzanti, Vittorio Grigolo, Tony Renis e Carol Alt.

La serata è stata caratterizzata da un susseguirsi di emozioni, culminate in una sorpresa finale che ha conquistato gli ospiti: una straordinaria torta-scultura realizzata appositamente per l’occasione, autentica opera d’arte di alta pasticceria che ha celebrato il festival e la sua vocazione internazionale: la creazione, accolta con stupore e applausi, è diventata immediatamente protagonista della serata, suggellando un evento già reso unico dalla bellezza del luogo.