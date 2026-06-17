Taormina, concluso il restyling triennale del Grand Hotel San Pietro

Il Grand Hotel San Pietro di Taormina apre la stagione 2026 con un nuovo capitolo del proprio percorso di evoluzione, introducendo interventi di restyling che ridefiniscono il modo di vivere la storica villa affacciata sul Mar Ionio.

Parte della collezione Lindbergh Hotels e riconosciuto oggi come uno degli indirizzi più esclusivi e riservati della località turistica siciliana, l’hotel porta così a compimento il profondo percorso di trasformazione avviato nel 2023, un progetto nato da una visione imprenditoriale lungimirante: restituire nuova centralità alla dimora storica, riposizionandola nel segmento dell’ospitalità di lusso attraverso un investimento complessivo di oltre 16 milioni di euro.

“L’intervento ha interessato ogni area della struttura – commenta il presidente di Lindbergh Hotels, Nardo Filippetti – dal completo rinnovamento delle camere agli arredi, fino al restyling delle facciate e degli spazi comuni. Una scelta strategica che alla fine ci ha ripagati trovando riscontro nel mercato, consentendo al Grand Hotel San Pietro di affermarsi come boutique hotel intimo ed esclusivo, con un’identità distinta nel panorama del lusso di Taormina”.

Tra gli elementi più distintivi del restyling 2026 vi è il rinnovamento della facciata della villa, che introduce una nuova tonalità di rosso caldo ispirata alle cromie di Taormina e della costa siciliana. L’intervento restituisce all’architettura una presenza ancora più vibrante nel paesaggio mediterraneo, valorizzando il legame tra la struttura storica, il giardino e il mare.

Anche le Garden View Room si trasformano attraverso l’introduzione di nuovi balconi alla francese, progettati per creare una continuità ancora più fluida tra gli interni, la vegetazione mediterranea e la luce naturale.

Cuore della vita outdoor dell’hotel, la piscina panoramica viene reinterpretata come luogo di quiete e contemplazione affacciato sul Mar Ionio. Il nuovo mosaico Bisazza, realizzato in tre tonalità, accompagna il movimento dell’acqua e ne amplifica i riflessi durante le diverse ore del giorno, creando un dialogo continuo tra luce e materia. La nuova scalinata di accesso, le docce e il progetto illuminotecnico contribuiscono inoltre a ridefinire l’atmosfera dell’area piscina, oggi ancora più armoniosa ed immersiva.

Accanto alla piscina debutta il nuovo Rizza, completamente ripensato per la stagione 2026. Il pool restaurant introduce una nuova area coperta realizzata in legno naturale e cannucciato, progettata per creare uno spazio raccolto e rilassato dove vivere le diverse ore della giornata tra pranzi vista mare, pause pomeridiane e cocktail al tramonto. La proposta gastronomica racconta il lato più fresco e contemporaneo del Mediterraneo attraverso insalate gourmet, crudi di mare, piatti della tradizione siciliana e drink pensati per accompagnare il ritmo lento delle giornate estive.

Importanti novità anche per Spa Plumiere, il rifugio benessere immerso nel giardino mediterraneo dell’hotel. Con la stagione 2026, la spa amplia i propri spazi introducendo tre nuove cabine trattamenti, tra cui una suite dedicata ai rituali di coppia, una cascata di ghiaccio e nuovi ambienti progettati per favorire equilibrio, rigenerazione e connessione sensoriale. L’esperienza wellness comprende inoltre sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, area relax, jacuzzi panoramiche con vista sull’Isola Bella, oltre a una palestra Technogym immersa nella natura.

Nato all’interno di una storica villa dei primi del Novecento, il Grand Hotel San Pietro mette a disposizione 63 tra camere e suite, completamente rinnovate, e una proposta gastronomica che attraversa sapori e rituali mediterranei tra il Belvedere Café, Ulivum Terrace, Il Giardino degli Ulivi, il ristorante fine dining Bàtu guidato dall’Executive Chef Luca Miuccio e La Rotonda sul Mare, terrazza privata sospesa sull’Isola Bella dedicata a esperienze esclusive.