Stretta contro l’abusivismo extralberghiero a Taormina

Giro di vite contro l’abusivismo nel settore extralberghiero a Taormina: il sindaco Cateno De Luca annuncia controlli sugli immobili che vengono affittati ai turisti. Anche perchè alcuni risulterebbero censiti con ben altra destinazione, persino come garage. “A Taormina sta emergendo che c’è una gestione irregolare di tanti affittacamere, sapete quanti ne stiamo beccando? Abbiamo anche dei filmati, ufficialmente sono censiti come garage e non vanno all’anagrafe tributaria a registrarsi”.

Una presa di posizione a cui plaude l’Associazione Albergatori Taormina. Per il presidente di AAT, Gerardo Schuler, “questi controlli aumenteranno la qualità complessiva della nostra offerta turistica, garantiranno una concorrenza leale e proteggeranno gli ospiti di Taormina da operatori abusivi. Con questa iniziativa il sindaco ci aiuterà a migliorare in modo incisivo l’immagine di affidabilità e professionalità della destinazione Taormina”.

“Di ogni attività ricettiva della quale si abbia contezza e che vende sul web – spiega a TN24 – il Comune certamente controllerà la destinazione urbanistica dell’immobile, la corretta classificazione catastale, l’esistenza della Scia, quella del CIN e anche la registrazione sul nuovo software PayTourist comunale. Solo incrociando tutti questi dati con le presenze registrate sul PayTourist, sarà garantita una più equa regolarità contributiva di tutte le attività ricettive al bene comune Taormina, secondo il criterio “stesso mercato stesse regole”, conclude.